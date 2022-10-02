- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ordu’da kazara kız kardeşinin katili oldu
Ordu’da kazara kız kardeşinin katili oldu
- 02.10.2022 - 17:37
Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan U.K.K. (15), babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yi (13) karnından vurdu.
Silah sesini duyan aile, kızlarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kız çocuğu kurtarılamadı
İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre olay sonrası U.K.K., 'Ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı.
İfadesi ortaya çıktı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.