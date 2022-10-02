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Ordu’da kazara kız kardeşinin katili oldu

Ordu’da kazara kız kardeşinin katili oldu

15 yaşındaki ağabey, babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.