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    Ordu’da kazara kız kardeşinin katili oldu

    15 yaşındaki ağabey, babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • 02.10.2022 - 17:37
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    Ordu’da kazara kız kardeşinin katili oldu

    Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan U.K.K. (15), babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yi (13) karnından vurdu.

    Silah sesini duyan aile, kızlarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kız çocuğu kurtarılamadı

    İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    DHA’nın haberine göre olay sonrası U.K.K., 'Ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı.

    Ordu’da kazara kız kardeşinin katili oldu #1

    İfadesi ortaya çıktı

    İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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