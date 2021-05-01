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- Ordu'da kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Ordu'da kestiği ağacın altında kalarak can verdi
ağaç kesen yaşlı bir adam, kestiği ağaçla birlikte dereye sürüklenerek hayatını kaybetti.
- İHA
- 01.05.2021 - 14:29
Ordu’nun Perşembe ilçesinde 74 yaşındaki M.H, dere başında ağaç kesmeye başladı.
DEREYE DÜŞÜP ÖLDÜ
Kestiği ağaç üzerine düşen M.H, eğimli arazide ağaçla birlikte dereye sürüklendi. 20 metre boyunca dereye sürüklenen M.H, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.