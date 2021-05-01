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    Ordu'da kestiği ağacın altında kalarak can verdi

    ağaç kesen yaşlı bir adam, kestiği ağaçla birlikte dereye sürüklenerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 14:29
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    Ordu'da kestiği ağacın altında kalarak can verdi

    Ordu’nun Perşembe ilçesinde  74 yaşındaki M.H, dere başında ağaç kesmeye başladı.

    DEREYE DÜŞÜP ÖLDÜ

    Kestiği ağaç üzerine düşen M.H, eğimli arazide ağaçla birlikte dereye sürüklendi. 20 metre boyunca dereye sürüklenen M.H, hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Ordu da kestiği ağacın altında kalarak can verdi #1

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