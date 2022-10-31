Ordu'da kışlık odun keserken hayatını kaybetti

Ulubey ilçesinde arkadaşı ile kışlık hazırlığı yapan Sebahattin Yılmaz'ın kafasına odun isabet etti. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 23 Ekim tarihinde dehşet bir olay yaşandı.

Yeni Sayaca Mahallesi'nde yaşanan olayda, 59 yaşındaki Sebahattin Yılmaz ile Gazi K. isimli şahıslar, kışlık odun kesmek için ormana gitti.

Kestiklen ağaçların yola atıldığı esnada Gazi K.’nin attığı odun, Sebahattin Yılmaz’ın kafasına isabet etti.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Sebahattin Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gazi K. tutuklandı

Sebahattin Yılmaz, Yeni Sayaca Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Öte yandan, olayla ilgili gözaltında bulunan Gazi K., çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.