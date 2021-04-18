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    Ordu'da kız arkadaşının etrafında drift yaptı

    Ordu'da paylaşılan drift görüntüleri tepki çeken sürücünün yakalanması için polis ekipleri, harekete geçti.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 16:15
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    Ordu'da kız arkadaşının etrafında drift yaptı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı.

    Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücüyü, arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Yolun ortasında duran kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücü, beğeni almak için sosyal medya hesabından paylaştı.

    Şikayet üzerine sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    drift

    drift

    drift

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