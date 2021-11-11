Ordu'da koca dehşeti: Eşini çocuklarının gözü önünde araçla ezerek öldürdü

Ordu'nun Korgan ilçesinde İbrahim Pişkin, boşanma aşamasındaki eşini yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı taksiyle ezdi. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Ordu'nun Korgan ilçesinde Merkez Caddesi üzerinde önünde meydana gelen olayda, kendisine ait taksiyle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE TAKSİYLE EZDİ, YETMEDİ TEKMELEDİ

Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yığılan eşini tekmeledi.

ÇEVREDEKİLER SALDIRGANI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalığın içerisinden çıkarılan Pişkin, gözaltına alındı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi Pişkin, tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









