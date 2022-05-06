Ordu'da komşuların araç park kavgasında kan aktı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil tamircisi Mehmet Bilgili (40), araç park meselesi yüzünden tartıştığı komşu iş yeri sahibi Tuncay Gümüş'ü (35), tabanca ile 6 el ateş ederek öldürdü.

Saat 15.00 sıralarında Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan ve yan yana dükkan sahibi otomobil lastik tamircisi Mehmet Bilgili ile çiğ köfteci Tuncay Gümüş, iş yeri önüne araç parkı meselesinden tartıştı.

Komşusuna 6 el ateş etti

DHA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen tartışma sonrası Bilgili, üzerindeki tabanca ile Gümüş'e 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Gümüş kanlar içerisinde yere yığıldı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, Mehmet Bilgili polis ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.















