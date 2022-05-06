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- Ordu'da komşuların araç park kavgasında kan aktı
Ordu'da komşuların araç park kavgasında kan aktı
- 06.05.2022 - 19:22
Saat 15.00 sıralarında Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan ve yan yana dükkan sahibi otomobil lastik tamircisi Mehmet Bilgili ile çiğ köfteci Tuncay Gümüş, iş yeri önüne araç parkı meselesinden tartıştı.
Komşusuna 6 el ateş etti
DHA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen tartışma sonrası Bilgili, üzerindeki tabanca ile Gümüş'e 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Gümüş kanlar içerisinde yere yığıldı.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, Mehmet Bilgili polis ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.