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    Ordu'da komşuların araç park kavgasında kan aktı

    Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil tamircisi Mehmet Bilgili (40), araç park meselesi yüzünden tartıştığı komşu iş yeri sahibi Tuncay Gümüş'ü (35), tabanca ile 6 el ateş ederek öldürdü.
    • 06.05.2022 - 19:22
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    Ordu'da komşuların araç park kavgasında kan aktı

    Saat 15.00 sıralarında Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan ve yan yana dükkan sahibi otomobil lastik tamircisi Mehmet Bilgili ile çiğ köfteci Tuncay Gümüş, iş yeri önüne araç parkı meselesinden tartıştı.

    Komşusuna 6 el ateş etti

    DHA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen tartışma sonrası Bilgili, üzerindeki tabanca ile Gümüş'e 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Gümüş kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Ordu da komşuların araç park kavgasında kan aktı #1

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, Mehmet Bilgili polis ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Ordu da komşuların araç park kavgasında kan aktı #2

    Ordu da komşuların araç park kavgasında kan aktı #3

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