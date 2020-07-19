Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ordu'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

    Eline aldığı sopa ile köpeğe defalarca vuran şahıs jandarma tarafından gözaltına alınırken, şiddet gören köpek de hayvan barınağına teslim edildi.
    • DHA
    • 19.07.2020 - 15:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

    Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Eski Kizilcakese Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Erol Bayraktar, elindeki sopa ile yol kenarında bulunan köpeğe şiddet uyguladı.

    O ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

    Bayraktar'ın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından ise çok sayıda hayvansever, köpeğe şiddete tepki gösterdi.

    Ordu'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı ViDEO

    CANİ ADAM GÖZALTINA ALINDI

    Jandarmaya yapılan şikayet üzerine ekipler, Erol Bayraktar'ı kelepçe takarak gözaltına aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.

    Ordu'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı #1

    Ordu'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı #2

    Görüş Bildir