Eline aldığı sopa ile köpeğe defalarca vuran şahıs jandarma tarafından gözaltına alınırken, şiddet gören köpek de hayvan barınağına teslim edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Eski Kizilcakese Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Erol Bayraktar, elindeki sopa ile yol kenarında bulunan köpeğe şiddet uyguladı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bayraktar'ın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından ise çok sayıda hayvansever, köpeğe şiddete tepki gösterdi.

Ordu'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı ViDEO

CANİ ADAM GÖZALTINA ALINDI

Jandarmaya yapılan şikayet üzerine ekipler, Erol Bayraktar'ı kelepçe takarak gözaltına aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.