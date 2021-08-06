Ordu'da köpeği ezdi, yoluna devam etti

Ordu'da köpeği ezdi, yoluna devam etti

Ordu’da bir sürücü, sahipli köpeği ezdikten sonra kaçtı. Köpeğin ezilme anı iş yeri kamerasına yansırken, araç sürücüsüne bin lira para cezası verildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde seyir halinde olan 52 HK 119 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde uzanan köpeği ezerek arkasına bile bakmadan devam etti.

Can havliyle fırlayan ve ara sokaklarda kaybolan köpekten haber alınamadı.

Olayın bir işyeri kameralarına yansımasının ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Ordu'da köpeği ezdi, yoluna devam etti VİDEO



SAHİBİNİN İŞ YERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından şahıs yakalandı. Şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında bin lira para cezası kesildi.

Otomobilin ezdiği köpek ise ertesi gün sahibinin bulunduğu işyeri önünde görüldü.

Vatandaşlar köpeğe ilgi gösterirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı köpeğin bakım ve beslenmesini üstlendi.