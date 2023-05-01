Ordu'da korkunç cinayet: Başkasıyla sözlenen erkek arkadaşını öldürdü

DHA

Ordu'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı.

Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Cengiz Pehlivan ile sevgilisi 32 yaşındaki Merve Kuşçu tartıştı.

İkili, tartışmanın üzerine buluşmaya karar verdi.

Kumsalda buluşan çiftten Merve Kuşçu, çantasından çıkardığı ruhsatsız tabancayla Pehlivan'a ateş etti.

6 kurşunla vurulan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sevgilisini katleden kadın, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

İfadesi alınan Kuşçu, şunları söyledi;

Cengiz ile son dönemlerde aramız açıktı. Başka biriyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım.