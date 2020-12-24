Ordu'da kumar oynarken yakalanan 16 kişiye ceza kesildi

Bir barakaya yapılan baskında gözaltına alınan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL para cezası uygulanırken, Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medyadan tepki göstererek “Ne diyeyim ki” dedi.

Ordu’nun Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karapınar Mahallesi 1209 numaralı sokakta bulunan bir barakada kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Barakaya yapılan baskında 16 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

50 BİN 400 TL CEZA

Barakada ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 markası ve modeli belli olmayan eski paslanmış tabanca, 1 tüfek, özellikleri ve menşei belli olmayan 3 namlulu eski 1 tabanca, 1 muşta, 4 bıçak, 2 hançer, 1 özel yapım balta, 10.50 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişiler hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplamda 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

VALİ SONEL'DEN 'NE DİYEYİM Kİ' TEPKİSİ

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bir ilçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde tespit edilen bir kulübede 16 kişi kumar oynarken yakalandılar. 16 kişiye de koronavirüs illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 TL para cezası verdik. Ne diyeyim ki!" ifadelerini kullandı.