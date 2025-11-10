Ordu'da kuyumcudan 2 milyon liralık altın çalındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde bir kuyumcuda dün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı.

MÜŞTERİ GİBİ GELDİ, ALTINLARI ÇALDI

Kuyumcuya gelen şüpheli, bazı altınları satın almak istediğini belirtti. İş yeri sahibi, şahsın talebi üzerine altınları bir kenara ayırdı. Ancak kısa süre sonra başka bir müşteriyle ilgilenirken şüpheli, altınları alıp dükkândan ayrıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Altınların çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Hırsızın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kayıtları üzerinden çalışmalar sürüyor.