Petrol
91.77
1.00%
Euro
18.2384
-0.15%
Dolar
18.2877
0.12%
Altın
975.78
-0.22%
Borsa
3376
0.00%
Bitcoin
364.774
-1.60%
BTXN Coin
7.65
18.60%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Ordu'da, mağazada indirimli telefon izdihamı

    Ordu'da, mağazada indirimli telefon izdihamı

    İndirimli iPhone satışının yapılacağı mağazada, kupon izdihamı yaşandı. Elinden kupon alındığını ileri süren Mustafa Öztürk, silah gösterilip tehdit edildiğini söyledi.
    • 16.09.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde, bir mağaza açılışında indirimli cep telefonu izdihamı yaşandı.

    iPhone  markasına ait cihazın indirimli satılacağının duyurusu üzerine, mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

    DHA’nın haberine göre; kapıların açılmasıyla telefon kuponlarını alabilmek için içeri girenler, izdihama neden oldu.

    Kuponu elinden alındı

    Mağaza görevlilerinin elinden kuponu almayı başaran Mustafa Öztürk ile bazı kişiler arasında arbede yaşandı.

    Öztürk’ün elindeki indirim kuponu, arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce alındı.

    Ordu'da, mağazada indirimli telefon izdihamı VİDEO

    “Belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayayayım mı’ dedi”

    Telefonu alabilmek için Samsun’dan gelen Mustafa Öztürk, silahla tehdit edildiğini söyleyip kuponunu alanlardan şikayetçi olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Gece yarısından itibaren beklemeye başladım. Gündüz girdiğimiz sırada giren kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyen kişiler de vardı. Cep telefonunun birisini ben aldım, elimden zorla aldılar, üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayayayım mı’ dedi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmamış. Üzerime hepsi çullandı.”

    “Bu olay burada kalmamalı”

    Görgü tanığı Mutlu Öztürk ise, "Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Bu olay burada kalmamalı." ifadesini kullandı.

    Öztürk, yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

    Ordu da, mağazada indirimli telefon izdihamı #1

    Ordu da, mağazada indirimli telefon izdihamı #2

    Ordu da, mağazada indirimli telefon izdihamı #3

    Ordu da, mağazada indirimli telefon izdihamı #4


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Bahçelievler’de çocuğun boğazına demir korkuluk saplandı
    3. Sayfa

    Bahçelievler’de çocuğun boğazına demir korkuluk saplandı

    İrfan Can Kahveci'den harika gol
    Avrupa Ligi

    İrfan Can Kahveci'den harika gol

    Görüş Bildir