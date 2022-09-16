İndirimli iPhone satışının yapılacağı mağazada, kupon izdihamı yaşandı. Elinden kupon alındığını ileri süren Mustafa Öztürk, silah gösterilip tehdit edildiğini söyledi.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde, bir mağaza açılışında indirimli cep telefonu izdihamı yaşandı.

iPhone markasına ait cihazın indirimli satılacağının duyurusu üzerine, mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

DHA’nın haberine göre; kapıların açılmasıyla telefon kuponlarını alabilmek için içeri girenler, izdihama neden oldu.

Kuponu elinden alındı

Mağaza görevlilerinin elinden kuponu almayı başaran Mustafa Öztürk ile bazı kişiler arasında arbede yaşandı.

Öztürk’ün elindeki indirim kuponu, arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce alındı.

Ordu'da, mağazada indirimli telefon izdihamı VİDEO



“Belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayayayım mı’ dedi”

Telefonu alabilmek için Samsun’dan gelen Mustafa Öztürk, silahla tehdit edildiğini söyleyip kuponunu alanlardan şikayetçi olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gece yarısından itibaren beklemeye başladım. Gündüz girdiğimiz sırada giren kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyen kişiler de vardı. Cep telefonunun birisini ben aldım, elimden zorla aldılar, üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayayayım mı’ dedi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmamış. Üzerime hepsi çullandı.”

“Bu olay burada kalmamalı”

Görgü tanığı Mutlu Öztürk ise, "Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Bu olay burada kalmamalı." ifadesini kullandı.

Öztürk, yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.