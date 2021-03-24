Otomobille geldikleri markete tabancayla kurşun yağdıran saldırganların o anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Otomobilli kimliği belirsiz maskeli kişiler, mahalledeki markete 5 el ateş edip kaçtı.

KAPIDAKİ MÜŞTERİ KIL PAYI KURTULDU

Marketin önünde duran bir müşteri son anda kaçarak kurtuldu. Kurşunlar su bidonları ve meyvelere isabet etti. O anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Markette inceleme yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada

"HALA TİTRİYORUM"

Market sahibi Nihat Gülmez, “Benim oğlum manav tezgahının yanında duruyordu. Ben de tavuk dolabının yanındaydım. Bir anda beyaz bir otomobil yanaştı, ateş etti ve kaçtı gitti. Yüzlerinde maske vardı, tanıyamadık. Halen titriyorum, konuşacak halim kalmadı. Kimseyle bir husumetim, alıp vereceğim yok. Bu işi kim yaptıysa cezasını alsın, bu işin peşini bırakmayacağım.” dedi.

"MARKETİN ÖNÜNDE ÇOCUKLAR DURUYORDU"

Nihat Gülmez’in eşi Ayten Gülmez ise “Silah sesini duyunca aşağı indim. Kimseyi görmedim. Polis geldi, marketi incelediler. Husumetlimiz falan da yok, kurşunlar su bidonlarına ve meyvelere gelmiş. Marketin önünde çocuklar duruyordu.” diye konuştu.