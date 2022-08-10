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    Ordu'da mevsimlik fındık işçileri kavga etti: 12 yaralı

    Fındık hasadı için çeşitli illerden bölgeye gelen mevsimlik işçiler, konakladıkları bölgede su kullanımı nedeniyle kavga etti. Olayın alevlenmesiyle tüfeklerin kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı.
    • 10.08.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:59
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    Ordu'da mevsimlik fındık işçileri kavga etti: 12 yaralı

    Fındık sezonunun başlamasıyla mevsimlik işçiler harekete geçti.

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık hasadı için farklı illerden birçok işçi bölgeye geldi.

    İşçilerin konakladığı yerde, su kullanımı nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.

    12 kişiye isabet etti

    Giderek şiddetini artıran tartışma kavgaya döndü ve öfkeli grup karşılıklı olarak birbirlerine tüfekle ateş etti. Kavga sırasında tüfeklerden çıkan saçmalar 12 kişiye isabet etti.

    Ordu da mevsimlik fındık işçileri kavga etti: 12 yaralı #1

    Ekipler inceleme başlattı

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; güvenlik önleminin alındığı bölgede ekipler, silah kullanan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

    Ordu da mevsimlik fındık işçileri kavga etti: 12 yaralı #2

    Ordu da mevsimlik fındık işçileri kavga etti: 12 yaralı #3


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