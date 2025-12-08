Ordu’da midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen iki kişi, uygulama noktasında durdurularak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN MİDESİNDE UYUŞTURUCU PAKETLERİ BULUNDU

Üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüphelilerden biri, uyuşturucuyu yutarak taşıdığı ihtimali üzerine hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi. Tıbbi müdahale sonucunda şüphelinin midesinden 40 kapsül içinde toplam 407 gram metamfetamin çıkarıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.J. ve A.R.S. isimli şüpheliler hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.