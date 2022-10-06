Ordu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ünye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesine Atatürk Mahallesi’nde şehir merkezinden Samsun istikametine ilerlemekte olan 18 yaşındaki Samet B. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette ilerlemekte olan Özlem C. İdaresindeki 52 ABS 254 plakalı otomobili geçmeye çalıştığı sırada arkadan çarptı.

Dengesini kaybederek düşen Samet B., daha sonra yol kenarında öğrenci bırakan Orhan G. idaresindeki 52 S 2168 plakalı minibüse çarptı.

Hastanede tedavi altına alındı

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.