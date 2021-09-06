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    Ordu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Motosikletli baba-oğul, tali yoldan karşıya geçmekte olan otomobille çarpışarak yaralandı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 18:10
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    Ordu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde, Vahip A. idaresindeki 17 ZF 842 plakalı motosiklet, tali yoldan karşı yola geçmeye çalışan Mehmet K. idaresimdeki FFB MK 352 plakalı yabancı otomobile çarptı.

    2 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Vahip A. ile arkasında oturan oğlu Murat A. yola savrulması sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #1

    KAZA ANI KAMERADA

    Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Ordu da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #2

    Ordu da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı #3

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