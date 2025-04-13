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İHA

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan ve Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir sürücünün motosikleti ile tehlikeli hareketler yaptığı anların yer aldığı görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu motosiklet sürücüsü H.B.K.'ye 6 maddeden toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE 2 AY SÜREYLE EL KONULDU

Motosiklet sürücüsünün ehliyeti ise 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.