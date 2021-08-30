Ordu'da oğlu tarafından vurulan baba konuştu

Ordu'da oğlu tarafından vurulan baba konuştu

Ordu'nun Korgan ilçesindeki saldırıdan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum" dedi.

28 Ağustos'ta Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı.

ANNEANNESİ, ANNESİ VE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.

F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor.

Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti

"GARDIROBA SAKLAMIŞTIM"

Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum." dediği belirtildi.

Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.