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- Ordu'da okulun bahçesine kamyon devrildi
Ordu'da okulun bahçesine kamyon devrildi
- DHA
- 08.02.2022 - 10:49
- Güncelleme : 08.02.2022 - 11:29
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu ve Ortaokulu’nda Altınordu Belediyesi’ne ait Uğur Duman yönetimindeki çakıl yüklü kamyonun önüne, rampada otomobil çıktı.
KAMYON OKULUN BAHÇESİNE DEVRİLDİ
Araca yol vermek için geri manevra yapan Duman'ın kontrolünden çıkan kamyon, geri geri giderek, okulun bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kamyonun içinde sıkışan Duman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hafif yaralı Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki motosikletin ise kamyon damperinin altında kaldığı görüldü.
Ordu'da okulun bahçesine kamyon devrildi VİDEO
OKULA 1 GÜN ARA VERİLDİ
Kaza sırasında öğrencilerin derste olmasıyla olası facia önlendi. Pencerelere çıkan öğrenciler, yaşananları endişeyle izledi. Okul, tedbir amaçlı 1 günlüğüne tatil edilirken, bahçede çalışma başlatıldı.