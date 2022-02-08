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    Ordu'da okulun bahçesine kamyon devrildi

    Sürücüsünün rampada kontrolünden çıkan çakıl yüklü kamyon, okul bahçesine devrildi. Bu sırada çocukların derste olmasıyla olası facia önlendi. Okul, 1 günlüğüne tatil edildi.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:29
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    Ordu'da okulun bahçesine kamyon devrildi

    Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu ve Ortaokulu’nda Altınordu Belediyesi’ne ait Uğur Duman yönetimindeki çakıl yüklü kamyonun önüne, rampada otomobil çıktı.

    KAMYON OKULUN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

    Araca yol vermek için geri manevra yapan Duman'ın kontrolünden çıkan kamyon, geri geri giderek, okulun bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kamyonun içinde sıkışan Duman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hafif yaralı Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki motosikletin ise kamyon damperinin altında kaldığı görüldü.

    Ordu'da okulun bahçesine kamyon devrildi VİDEO

    OKULA 1 GÜN ARA VERİLDİ

    Kaza sırasında öğrencilerin derste olmasıyla olası facia önlendi. Pencerelere çıkan öğrenciler, yaşananları endişeyle izledi. Okul, tedbir amaçlı 1 günlüğüne tatil edilirken, bahçede çalışma başlatıldı.

    Ordu da okulun bahçesine kamyon devrildi #1

    Ordu da okulun bahçesine kamyon devrildi #2

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