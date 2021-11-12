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Ordu'da otlatma cinayeti
İki kişi arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban başından vurularak öldürüldü.
- İHA
- 12.11.2021 - 17:25
Ordu’nun Ünye ilçesinde, M.Ç (65) isimli kişi ile çobanlık yapan Kadir Korkmaz (57) arasında bahçede koyun otlatma mevzusu yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü. Çoban, M.Ç.’ye girebi tabir edilen kesici aletle saldırdı.
1 ÖLÜ
Kavgada M.Ç.’nin silahından çıkan kurşun Kadir Korkmaz’a isabet etti. Kafasından aldığı kurşunlarla yere yığılan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
ZANLI GÖZALTINDA
Korkmaz’ın Tokat’ın Niksar ilçesinden geldiği ve çobanlık yaptığı öğrenildi.
Yaşanan cinayet sonrası jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.