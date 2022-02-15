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    Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

    Fatsa ilçesinde kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonucu 2 kişi yaşamını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:54
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    Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde İsmail Tekkol yönetimindeki 34 HJ 7041 plakalı otomobil, Soner Gürel yönetimindeki 52 KM 477 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Tekkol (76) ile yanındaki Cemal Altıparmak (46), Pembe Tekkol (67) ve Ayşe Altıparmak (43) yaralandı. İhbar üzerine ise kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Tekkol ile Cemal Altıparmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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    Ordu da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü #2

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