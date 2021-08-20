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    Ordu'da otomobilin cam tavanından sarkan çocuk korkuttu

    Seyir halindeki aracın cam tavanından sarkan çocuğun tehlikeye davetiye çıkarması, görenleri endişelendirdi.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:15
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    Ordu'da otomobilin cam tavanından sarkan çocuk korkuttu

    Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Ordu'da Samsun istikametine giden bir otomobilin cam tavanından dışarıya çıkan çocuk, trafikteki sürücüleri korkuttu.

    Kimi zaman yaklaşık 110 kilometre hıza ulaşan otomobilden kafasını ve omuz kısmını çıkartarak, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan seyreden çocuk, tepkilere yol açtı.

    RÜZGARDAN ETKİLENİP ARACA GİRDİ

    Otomobilin, arka koltuk kısmından cam tavana uzanarak bir süre akan trafikte bu şekilde ilerleyen ve kimi zaman rüzgardan etkilenerek aracın içerisine inen çocuk, araç içerisindekilerin cam tavanı kapatması ile birlikte yoluna devam etti.

    Ordu da otomobilin cam tavanından sarkan çocuk korkuttu #1

    Ordu da otomobilin cam tavanından sarkan çocuk korkuttu #2

    Ordu da otomobilin cam tavanından sarkan çocuk korkuttu #3

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