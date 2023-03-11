Ordu’nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Berkant Yasin Ü., idaresindeki 34 LJ 5140 plakalı otomobil ile kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Sebanur Gümüş'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savruldu.
Hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı görüntülendi
Yaralı genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.