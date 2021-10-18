Ordu'da özel bir hastanede iki hasta yakını acil doktorunu darbetti

Ordu'da özel bir hastanede iki hasta yakını acil doktorunu darbetti

Hasta yakını olan baba oğul doktorun hastalarıyla ilgilenmediğini öne sürerek tartışma başlattı. Tartışmanın sonunda doktor, yumruklu saldırıya uğradı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde özel bir hastanede, hasta yakını olan baba ile oğul acil servis doktoruyla tartışmaya başladı.

Hastalarıyla yeterince ilgilenilmediğini düşünen baba oğul, tartışmayı kavga boyutuna taşıdı.

"KENDİ HASTALARIYLA İLGİLENMİYOR"

Tartışmanın alevlendiği sırada hasta yakınları 'kendi hastalarıyla ilgilenmiyor' gerekçesiyle doktora yumrukla saldırdı.

Hastanenin güvenlik ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri N.A ve N.C.A'yı gözaltına alırken saldırıya uğrayan doktor K.G. ise tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.