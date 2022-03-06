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- Ordu'da patpat aracı devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Ordu'da patpat aracı devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Fatsa ilçesinde patpat adı verilen tarım aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
- İHA
- 06.03.2022 - 16:52
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Mert Gündüz’ün kullandığı patpat adı verilen tarım aracı virajı alamayarak devrildi.
Kazada, patpat üzerinde bulunan Mithat Işık (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile annesi Cemile Gündüz yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerinde sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Hayatını kaybeden Mithat Işık'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.