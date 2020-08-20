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    Ordu'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

    Ordu'nun Ünye ilçesindeki pazaryerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 01:19
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    Ordu'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

     

    Ordu'nun Ünye ilçesi, Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'nde kurulu pazar yerinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında, tartışma çıktı.

    KAVGA ÇIKTI, 6 KİŞİ YARALANDI, BİRİ ÖLDÜ

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi, bıçak ve taşlı saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Ecevit K., hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Tedaviye alınan 5 yaralıdan Onur K.'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
    Kavgaya karışanların polis gözetiminde hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

    Ordu da pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı #1

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