Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki pazaryerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.