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- Ordu'da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı
Ordu'da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı
Fındık hasadı sırasında rahatsızlanan yaşlı kadına arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle yürüyerek ulaşan sağlık personelleri, hastayı 300 metre sırtında taşıyarak ambulansa götürdü.
- 07.09.2022 - 17:45
- Güncelleme : 07.09.2022 - 18:02
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki A.Ç., fındık hasadı sırasında rahatsızlandı.
Kronik hipertansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadında ishal, kusma ve yüksek ateş görüldü.
Hastaya yürüyerek ulaştılar
Bunun üzerine yakınları ihbarda bulunarak bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilmesini istedi.
Kısa sürede yaşlı kadının olduğu bölgeye gelen ekipler, arazi şartlarının elverisizliği nedeniyle hastaya yürüyerek ulaştı.
Ordu'da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı VİDEO
300 metre sırtında taşıdı
İHA'nın aktarımına göre; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ç.'yi sırtına alan sağlık personeli, yaklaşık 300 metre yürüyerek hastayı ambulansa ulaştırdı.
Takdir gördü
Ardından yaşlı kadını hasatneye ulaştıran ekipler, hasta yakınlarından takdir gördü.