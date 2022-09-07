Petrol
89.83
-3.23%
Euro
18.1415
0.50%
Dolar
18.231
-0.02%
Altın
1.002
0.50%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
347.396
-4.61%
BTXN Coin
4.85
-4.90%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Ordu'da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı

    Fındık hasadı sırasında rahatsızlanan yaşlı kadına arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle yürüyerek ulaşan sağlık personelleri, hastayı 300 metre sırtında taşıyarak ambulansa götürdü.
    • 07.09.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı

    Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki A.Ç., fındık hasadı sırasında rahatsızlandı.

    Kronik hipertansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadında ishal, kusma ve yüksek ateş görüldü.

    Hastaya yürüyerek ulaştılar

    Bunun üzerine yakınları ihbarda bulunarak bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilmesini istedi.

    Kısa sürede yaşlı kadının olduğu bölgeye gelen ekipler, arazi şartlarının elverisizliği nedeniyle hastaya yürüyerek ulaştı.

    Ordu'da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı VİDEO

    300 metre sırtında taşıdı

    İHA'nın aktarımına göre; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ç.'yi sırtına alan sağlık personeli, yaklaşık 300 metre yürüyerek hastayı ambulansa ulaştırdı.

    Takdir gördü

    Ardından yaşlı kadını hasatneye ulaştıran ekipler, hasta yakınlarından takdir gördü.

    Ordu da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı #1

    Ordu da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı #2

    Ordu da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?
    Btcrobo

    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?

    Dilan Çıtak Tatlıses, transparan pantolon giydi
    Magazin

    Dilan Çıtak Tatlıses, transparan pantolon giydi

    MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
    İç Haber

    MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

    Görüş Bildir