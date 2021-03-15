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    Ordu'da sağlık çalışanlarına saldıran şahıs serbest kaldı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldıran S.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 17:14
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    Ordu'da sağlık çalışanlarına saldıran şahıs serbest kaldı

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi 1071’nci Sokak'ta meydana gelen olayda, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi’nde görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine S.G.’nin evine gitti.

    Koronavirüs olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G., kendisini maske takması yönünde uyaran sağlık görevlileri ile tartıştı.

    Acil tıp teknisyenlerine hakaret eden S.G., ambulans şoförü Y.Ç.’nin yakasından tutarak çekmeye çalıştı.

    1.91 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Sağlık çalışanları, evden ayrılarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikayette bulundu. Polisin gözaltına aldığı S.G.'nin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi.

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    "PİŞMANIM"

    Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.G., ifadesinde olay günü alkollü olduğunu belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım." dedi.

    Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Ordu da sağlık çalışanlarına saldıran şahıs serbest kaldı #2

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