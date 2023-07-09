Ordu’da sel sonrası kapanan sahil yolunda çalışmalar sürüyor Ordu’yu sel ve heyelan vurdu, Karadeniz Sahil Yolu kapandı… Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, o yol havadan görüntülendi, felaketin boyutu gözler önüne serildi.

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İHA

Temmuz ayını neredeyse yarılarken, bir felaket haberi de Ordu’dan geldi…

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde dereler taştı.

Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini, su bastı.

Karadeniz Sahil Yolu kapandı

Taşbaşı Mahallesi’nde de taşkınlar oldu.

İki noktadaki heyelan sonucu, Karadeniz Sahil Yolu Samsun ve Giresun istikametine kapatıldı.

Sel ve heyelanlar sonucu Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediye ve ilçe belediye ekipleri sahada iş makineleri ve personeller ile birlikte çalışmalar başlattı.

İş makinesi, toprak altında kaldı

Hızlıca bölgeye giden ve muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi de, toprak altında kaldı.

Hem bölgeyi eski haline getirmek hem de iş makinesini kurtarmak için gece boyu çalışmalar yürütüldü.

Felaketin boyutu

Ulaşımın kapalı olduğu Karadeniz Sahil Yolu’nda devam eden çalışmalar, sabah saatlerinde de havadan görüntülendi.

Sel ve heyelanın boyutu, gözler önüne serildi.

Polis ve jandarma sahada

Bu arada felaket sonrası polis ve jandarma da sahaya indi.

Kolluk kuvvetleri, çamurdan kapanan yolları açmak için kolları sıvadı.

Özellikle iş yerlerinin önünde çalışma yapan ekipler, heyelanın sürüklediği toprağı fırçalarla temizledi.

Temizlendikten sonra açılacak

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak çalışmalara dair son bilgileri veren Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Polisimiz ve jandarmamız, kahramanlarımız her yerde… Büyükşehrimizle omuz omuza…" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Sahil Yolu’nun heyelan ve sel sularının temizlenmesinin ardından ulaşıma açılacağı öğrenildi.