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- Ordu'da sevgilisini öldürdü, polisi görünce intihar etti
Ordu'da sevgilisini öldürdü, polisi görünce intihar etti
Fatsa ilçesinde sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendi kafasına sıkan şahıs kurtarılamazken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
- İHA
- 11.07.2020 - 14:39
Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal E.(32), sevgilisi olduğu öğrenilen Sema D.'yi (34) silahla vurarak öldürdü.
Olay yerine gelen polisi görünce kafasına ateş eden Kemal E., ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI, O DA KURTARILAMADI
112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.