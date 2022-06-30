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    Ordu'da silahla oyunun sonu kanlı bitti

    Babasını silahıyla oynayan T.A., kaza ile kardeşi Emirhan A.'yı vurdu. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    • 30.06.2022 - 11:38
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    Ordu'da silahla oyunun sonu kanlı bitti

    Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı.

    Evde yalnız bir şekilde oturup oyun oynayan iki kardeş, babalarına ait olduğu tahmin edilen silahla oynamaya başladı.

    Silahı kardeşine doğrulttu

    Bu sırada 17 yaşındaki T.A. isimli çocuk, 15 yaşındaki Emirhan A.'ya silahı doğrulttu.

    Emirhan A. kafasından vurularak yaşamını yitirdi

    Bir anda silahın ateş olması sonucu Emirhan A., kafasından vuruldu.

    T.A.'nın vurduğu 15 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olayın kaza sonucu meydana geldiği aktarıldı

    Diğer yandan olayın kaza ile meydana geldiği öğrenilirken konuyla ilgili inceleme başlatılıldı.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre; güvenlik güçleri ve savcılığın soruşturması devam ediyor.

    Ordu da silahla oyunun sonu kanlı bitti #1


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