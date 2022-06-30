Ordu'da silahla oyunun sonu kanlı bitti

Babasını silahıyla oynayan T.A., kaza ile kardeşi Emirhan A.'yı vurdu. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı.

Evde yalnız bir şekilde oturup oyun oynayan iki kardeş, babalarına ait olduğu tahmin edilen silahla oynamaya başladı.

Silahı kardeşine doğrulttu

Bu sırada 17 yaşındaki T.A. isimli çocuk, 15 yaşındaki Emirhan A.'ya silahı doğrulttu.

Emirhan A. kafasından vurularak yaşamını yitirdi



Bir anda silahın ateş olması sonucu Emirhan A., kafasından vuruldu.

T.A.'nın vurduğu 15 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın kaza sonucu meydana geldiği aktarıldı

Diğer yandan olayın kaza ile meydana geldiği öğrenilirken konuyla ilgili inceleme başlatılıldı.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre; güvenlik güçleri ve savcılığın soruşturması devam ediyor.