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    Ordu'da silahlı saldırı kamerada

    Husumetlileri tarafından silahla ayağından vurulan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerine teslim oldu.
    • 28.05.2022 - 15:05
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    Ordu'da silahlı saldırı kamerada

    Ordu'nun Ünye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda husumetli şahıslar arasında silahlı saldırı yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; N.Ö. adlı şahıs, önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen A.M. isimli şahsın aracını durdurarak, tabanca ile ayaklarına ateş etti.

    Ordu'da silahlı saldırı kamerada

    2 kişi teslim oldu

    Silah sesleri korku dolu anların yaşanmasına sahne olurken, tabancayı ateşleyen N.Ö. ve kardeşi O.Ö. polis ekiplerine teslim oldu.

    Ordu da silahlı saldırı kamerada #1

    Ordu da silahlı saldırı kamerada #2


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