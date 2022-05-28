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Ordu'da silahlı saldırı kamerada
Husumetlileri tarafından silahla ayağından vurulan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerine teslim oldu.
- 28.05.2022 - 15:05
Ordu'nun Ünye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda husumetli şahıslar arasında silahlı saldırı yaşandı.
İHA'nın haberine göre; N.Ö. adlı şahıs, önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen A.M. isimli şahsın aracını durdurarak, tabanca ile ayaklarına ateş etti.
Ordu'da silahlı saldırı kamerada
2 kişi teslim oldu
Silah sesleri korku dolu anların yaşanmasına sahne olurken, tabancayı ateşleyen N.Ö. ve kardeşi O.Ö. polis ekiplerine teslim oldu.