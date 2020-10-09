Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan şahsın azmettiricisi eşi çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Oğuz ağır yaralanırken, saldırının azmettiricisi olan eşi Ayten Oğuz ve 3 kişi tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İşten eve dönen 47 yaşındaki Hasan Oğuz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, Hasan Oğuz’u yerde yaralı halde buldu.

4 KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz’un vücuduna, 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Yaralı Hasan Oğuz, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden Hasan Oğuz'un tedavisi sürüyor.

EŞİ VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Hasan Oğuz’un eşi 39 yaşındaki Ayten Oğuz ile arkadaşı 27 yaşındaki Hatice Sarı ve 16 yaşındaki D.K. ile 17 yaşındaki B.S. gözaltına alındı.

İddiaya göre Ayten Oğuz'un anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için bir kişi ile anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18’den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürüldü.

Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri ismi açıklanmayan ve olayı gerçekleştiren saldırganı arıyor.





