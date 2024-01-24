Ordu'da taksinin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti Altınordu ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçtikleri öne sürülen Suna Köse ile Semiha Başar’a taksi çarptı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Suna Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kırmızı ışık kazası yaşandı.

Giresun yönüne giden Umut Hitaloğlu'nun (21) kullandığı 52 T 0520 plakalı taksi, iddiaya göre yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suna Köse ile Semiha Başar’a çarptı.

Köse ile Başar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suna Köse ile Semiha Başar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Taksi şoförü Umut Hitaloğlu, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Suna Köse, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Köse, Altınordu Hz. Hamza Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hatipli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayrıca, hastanede tedavisi süren Başar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)