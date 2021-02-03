Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da telefon kablosunu çalındı: 80 hanenin iletişimi kesildi

Ordu'da telefon kablosunu çalındı: 80 hanenin iletişimi kesildi

300 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 3 şüphelinin, 80 hanenin iletişiminin kesilmesine neden olduğu belirlendi.