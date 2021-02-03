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    Ordu'da telefon kablosunu çalındı: 80 hanenin iletişimi kesildi

    300 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 3 şüphelinin, 80 hanenin iletişiminin kesilmesine neden olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 13:29
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    Ordu'da telefon kablosunu çalındı: 80 hanenin iletişimi kesildi

    Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Çatak Mahallesi’nde, 29 Ocak’ta telefon hatları kesildi.

    Arıza kaydı bildirilen mahallede inceleme yapan ekipler, 6 direk arasındaki yaklaşık 300 metre uzunluğundaki telefon hattının bakır kablosunun kesilerek çalındığını, 5 direk arasındaki 200 metre uzunluğundaki kablolara da zarar verildiğini belirledi.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    ARAŞTIRMA YAPILDI

    Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan Gölköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme (OYİ) timleri, bölgede araştırma yaptı.

    Yapılan araştırma soncunda kabloları M.K.,N.K. ve B.K.’nin çaldığı tespit edildi. Takip sonucu araç içerisinde yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak Gölköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    ADLİ KONTROLLE SERBEST

    Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., tutuklanırken, M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Öte yandan yapılan hırsızlık sonucu iletişimleri kesilen 80 hanenin, yeniden iletişim sağlaması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Ordu da telefon kablosunu çalındı: 80 hanenin iletişimi kesildi #1

    Ordu da telefon kablosunu çalındı: 80 hanenin iletişimi kesildi #2

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