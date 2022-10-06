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    Ordu'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

    Ordu'da yeni doğmuş bebek cesedi, toprağa gömülü vaziyette bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • 06.10.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 00:32
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    Ordu'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta meydana gelen olayda, polis ekipleri yaklaşık 10 gün önce doğum yapan kadının bebeğinin yanında olmadığının ihbarını aldı.

    Bunun üzerine kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyu genişleten polis ekipleri, kadının bebeğini bir arsaya gömdüğünün bilgisine ulaştı.

    Çöp torbasına konularak gömülen bebeğin cesedi çıkartıldı

    Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    "Kadın doğum yapmış, sonra gömmüş"

    Olayı gören bir mahalle sakini, "Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba doğum yapmış ve sonrasında gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk" dedi.

    2 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Ordu'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu VİDEO

    Ordu da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu #1

    Ordu da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu #2

    Ordu da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu #3

    Ordu da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu #4


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