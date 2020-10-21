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    Ordu'da trafik kazası meydana geldi

    Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 21.10.2020 - 06:14
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    Ordu'da trafik kazası meydana geldi

    Ordu'nun Korgan ilçesi Tepealan Mahallesi, Düzdağ mevkisinde meydana gelen kazada, Recep Adlım (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ürüpet Pala yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları Korgan Devlet Hastanesine götürdü.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Burada sürücü Recep Aslım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu da trafik kazası meydana geldi #1

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