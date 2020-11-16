Ordu'da vatandaş, 41 bin lira dolandırıldı

56 bin lira limitli kartının yetersiz bakiye uyarısı verdiğini belirten vatandaş, uyumakta güçlük çektiğini söyledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ticaretle uğraşan 50 yaşındaki 3 çocuk babası Rıza Pelit, ilk olarak 7 Eylül tarihinde kendi adına kayıtlı olan cep telefonu hattının tanımadığı kişiler tarafından bilgisi dışında iptal edildiğini fark etti.

Müşteri temsilcisi ile görüştüğünde kimlik bilgileri doğrultusunda hattının yenilendiğini ancak kendisinin böyle bir işlem yapmadığını iddia eden Pelit, iki gün sonra ise daha büyük bir şok yaşadı.

KART, YETERSİZ BAKİYE UYARISI VERDİ

Pelit, kredi kartı ile bir ödeme yapacağı esnada, 56 bin lira limiti bulunan kredi kartının ‘yetersiz bakiye’ uyarısı verdiğini görünce banka ile iletişim kurdu.

Kredi kartı kullanılarak Konya’daki bir yem fabrikasından 41 bin liralık ürün alındığının öğrenilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Pelit, savcılığın yolunu tuttu.

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"KONYA'DA İŞLEM YAPILDIĞI GÜN GÖREVDE OLDUĞUMA DAİR BELGE VAR"

Dolandırıcılar, kredi kartı ile işlem yaptığı gün Ordu’da görevde olduğunu ve bunun belgeli olduğunu aktaran Pelit, “Bunu öğrenince şaşırdım. 9 Eylül tarihinde ise sanayide borcumu ödemek için kredi kartı kullanmak istedim. Hesabı ödeyeceğim esnada limit yetersizliği olduğunu söylediler.

Bu sefer bankanın müşteri temsilcisi ile görüştüm ve bana Konya’da bulunan bir yem fabrikasından 41 bin liralık işlem yapıldığı bilgisi verildi. Ben böyle bir yem fabrikasından ürün almadığım için savcılığa suç duyurusunda bulundum ve kartımı iptal ettirdim.” dedi.

"BU BİLGİLERE NASIL ULAŞIYORLAR"

Bankanın verdiği cevap üzerine yem fabrikası ile görüştüğünü anlatan Pelit, “Benim adıma anne kızlık soyadını ve tüm bilgileri paylaşarak ve imza kullanılarak yem alındığını ve paranın çekildiği bilgisi verildi. Ben de kendilerine böyle bir imzamın olmadığını söyledim. Başkaları tarafından ben dolandırıldım, kimse benim gibi bir olay yaşamasın. Hesabımdan 41 bin TL para çekmişler.” diye konuştu.

Konya’daki yem fabrikası yoluyla dolandırıcılara ulaştığını ancak görüşemediğini anlatan Pelit, “Benim kartımdan bu parayı kim çekti ve tüm bilgilerimi kim, nereden aldı? Ben bunların bulunmasını istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

"UYKULARIM KAÇTI, PSİKOLOJİM BOZULDU"

Dolandırıldığını anladığı günden bu yana gözüne uyku girmediğini ifade eden Rıza Pelit, psikolojisinin de bozulma noktasına geldiğini anlatarak, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını anlattı.