Euro
15.6941
0.32%
Dolar
13.8650
0.17%
Altın
798.0250
0.56%
Borsa
2,025.43
0.89%
Bitcoin
596.998
0.05%
BTXN Coin
32.98
-1.28%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Ordu'da vericiler yandı, yayınlar kesildi

    Altınordu ilçesinde, ulusal tv kanalları ve karasal radyo yayınları için kurulan vericilerin bulunduğu bölgede yangın çıktı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da vericiler yandı, yayınlar kesildi

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Akçetepe Mahallesi'nde ulusal televizyon kanalları ile radyolara ait karasal yayınların yapılması için yerleştirilen vericilerin bulunduğu alanda, gece saatlerinde yangın çıktı.

    İki televizyon kanalıyla bir radyo kanalının vericilerinin donanımlarının yer aldığı kulübede kısa devre nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    YAYINLARDA KESİNTİ YAŞANDI

    Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle bazı ulusal televizyon kanalları ile bir radyonun karasal yayınları kesildi, mahallede de kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları kesintiye müdahale etti.

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #1

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #2

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #3

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #4

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #5

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #6

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #7

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #8

    Ordu da vericiler yandı, yayınlar kesildi #9


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir