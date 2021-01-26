Ordu'da yanan kümesteki 400 tavuk telef oldu

Kümesle birlikte bir evin de kullanılmaz hale geldiği yangında, 780 koli yumurta ile 2 ton yem de kül oldu.

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Kızılelma Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Arslan'a ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, evin bahçesinde bulunan kümese sıçradı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, ev ile kümes ise kullanılamaz hale geldi.

400 TAVUK TELEF OLDU

1500 tavuğun bulunduğu kümeste 400 tavuğun yanarak telef olduğu, 780 koli yumurta ile 2 ton yemin de yandığı belirtildi.

"TÜM GEÇİMİMİ BURADAN SAĞLIYORDUM"

Arslan, olay sırasında eşini hastaneye götürdüğünü ve durumu komşularının telefonla arayarak haber verdiğini belirterek "2012 yılından bu yana geçimimi buradaki kümesten sağlıyordum. Yangın sonucu evim ve kümesim kullanılmaz hale geldi. Eve döndüğümde artık yapacak bir şey kalmamıştı, çok üzgünüm." dedi.