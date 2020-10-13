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    Ordu'da yangına müdahale eden bir kişi öldü

    Aybastı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 03:11
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    Ordu'da yangına müdahale eden bir kişi öldü

    Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

    MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

    Yangını fark eden 58 yaşındaki Ahmet Çoban, alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada alevlerin ortasında kalan Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

    Ordu da yangına müdahale eden bir kişi öldü #1

    YANGINLA ALAKALI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise önce Aybastı, ardından ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

    Ordu da yangına müdahale eden bir kişi öldü #2

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