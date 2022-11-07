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    Ordu'da yaşlı adam, anız yakarken ateşin üzerine düştü

    Fındık bahçesinde anızları yakarken ateşin üzerine düşerek yaralanan Recep Balçık, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 07.11.2022 - 19:09
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    Ordu'da yaşlı adam, anız yakarken ateşin üzerine düştü

    Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Meşebükü Mahallesi'nde 85 yaşındaki Recep Balçık, kendisine ait fındık bahçesinde anızları yakmaya başladı.

    Recep Balçık, tam o esnada dengesini kaybederek yanan ateşin üzerine düştü.

    Yanarak yaralanan yaşlı adam, kendi imkanları ile yaklaşık 500 metre yürüyerek komşusundan yardım istedi.

    Kurtarılamadı

    Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balçık, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

    85 yaşındaki Balçık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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