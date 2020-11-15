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    Ordu’da yaşlı kadın, vahşice öldürüldü

    Ordu'nun Korgan ilçesinde 74 yaşındaki kadın, elleri ve ayakları boğazından bağlanmış halde, evinde ölü olarak bulundu.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 00:16
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    Ordu’da yaşlı kadın, vahşice öldürüldü

    Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Saraaliç Mahallesi’nde yalnız yaşayan Makbule S.(74), elleri ve ayakları boğazından bağlanmış halde evinde ölü bulundu.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken öldürülen Makbule S.’nin evindeki eşyalarının ve parasının alındığı öğrenildi.

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    Ordu’da yaşlı kadın, vahşice öldürüldü #2

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