Ordu'da yavru köpeği ezen sürücü kamerada

Yavru köpeği ezip kaçan sorumsuz sürücüye 1000 lira para cezası kesilirken, yaralı köpek tedavi altına alındı.

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Tekkiraz Ceddesi'nde seyir halinde olan 06 EYE 75 plakalı araç sürücüsü, yavru köpeği ezerek arkasına bile bakmadan devam etti.

Birkaç metre sonra aracını park eden sürücü, hiçbir şey olmamış gibi fırına girdi.

ACI İÇİNDE YARDIM BEKLEDİ

Acı çeken ve topallayan yaralı yavru köpeğin durumu ise çevredeki vatandaşlar tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’na bildirildi.

SÜRÜCÜYE BİN TL CEZA

Ekipler tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne getirilen ve vücudunda ezilme belirtileri bulunan köpek tedavi altına alındı.

Köpeği ezen kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 1000 lira ceza kesildi.