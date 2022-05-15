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    Ordu'da yol kesme tartışmasında yaşlı amcasını öldürdü

    Ünye'de yol kesme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Türker Çelik, amcası Halit Çelik’i tüfekle vurarak öldürdü.
    • 15.05.2022 - 19:19
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    Ordu'da yol kesme tartışmasında yaşlı amcasını öldürdü

    Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Çakmak Mevkisinde 40 yaşındaki Türker Çelik ile 80 yaşındaki amcası Halit Çelik, yol kesme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Öfkeli yeğen aracında bulunan av tüfeği ile amcasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, Halit Çelik’i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Halit Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Halit Çelik’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

    DHA'nın verdiği bilgiye göre olay sonrası kaçan yeğen Türker Çelik’in yakalanması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Ordu da yol kesme tartışmasında yaşlı amcasını öldürdü #1


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