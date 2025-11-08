Ordu'da yolcu minibüsü cipe çarptı: 12 yaralı

- Ordu'da minibüsün cipe çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikeleri yok.
- Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde F.A. yönetimindeki yolcu minibüsü, M.G. idaresindeki cipe arkadan çarptı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada cipteki O.A. ile minibüsteki yolculardan D.D., A.A., Y.T., R.S., Y.İ., Ş.G., E.M., E.D., Z.Ö., B.S.K. ve O.A.A. yaralandı.
DURUMLARI İYİ
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.