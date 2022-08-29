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    Ordu'da yolcu minibüsü kaza yaptı: 17 yaralı

    Ulubey ilçesinde sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu kıran cipin yolcu minibüsü ile çarpıştığı kazada 17 kişi hastanelik oldu.
    • 29.08.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 21:31
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    Ordu'da yolcu minibüsü kaza yaptı: 17 yaralı

    Son dönemde toplu taşıma araçlarının karıştığı kazalarda Türkiye büyük kayıplar verdi.

    Yine bir toplu taşıma aracı kazaya karıştı. Kaza bu kez bir sokak köpeği neden oldu.

    Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı

    Ordu'nun Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde Ahmet Tahsin Çakar yönetimindeki cip, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca karşı şeride geçti.

    Yolcu minibüsüne çarptı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakar, Altınordu ilçesine seyir halinde olan Fahri Kaya (59) yönetimindeki yolcu minibüsüne yandan çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.

    Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı VİDEO


    17 kişi yaralandı

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 17 kişi yaralandı.

    İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Altınordu-Ulubey Yolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

     

    Ordu da yolcu minibüsü kaza yaptı: 17 yaralı #1

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