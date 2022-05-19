Mayıs sonuna yaklaşırken, yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı etkili oldu. Düzoba, Kurtalan, Akkancık ve Teknecük yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Baharın sonlarına doğru ülke genelinde birçok ilde, kış etkisini sürdürüyor…

Havaların ısınması beklenirken, bazı illerde kar ve yağmur kendisini gösterdi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde, yüksek kesimlerde bulunan yaylalara mayıs karı düştü.

Yeşil tepeler beyaza büründü

İHA’nın haberine göre; yaklaşık 2000 rakımlı Düzoba, Kurtalan, Akkancık ve Teknecük yaylalarında öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, yeşil tepeler beyaza büründü.

Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü VİDEO



Sıcaklık hissedilir derecede düştü

Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle sıcaklık hissedilir derecede düştü.

Hazirana yaklaşırken kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.