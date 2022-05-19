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    Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü

    Mayıs sonuna yaklaşırken, yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı etkili oldu. Düzoba, Kurtalan, Akkancık ve Teknecük yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı.
    • 19.05.2022 - 14:58
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    Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü

    Baharın sonlarına doğru ülke genelinde birçok ilde, kış etkisini sürdürüyor…

    Havaların ısınması beklenirken, bazı illerde kar ve yağmur kendisini gösterdi.

    Ordu’nun Kumru ilçesinde, yüksek kesimlerde bulunan yaylalara mayıs karı düştü.

    Yeşil tepeler beyaza büründü

    İHA’nın haberine göre; yaklaşık 2000 rakımlı Düzoba, Kurtalan, Akkancık ve Teknecük yaylalarında öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, yeşil tepeler beyaza büründü.

    Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü VİDEO

    Sıcaklık hissedilir derecede düştü

    Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle sıcaklık hissedilir derecede düştü.

    Hazirana yaklaşırken kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

    Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü #1

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    Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü #3

    Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü #4

    Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü #5

    Ordu’da yüksek kesimlere mayıs karı düştü #6

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