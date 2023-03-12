Ordu'daki 3 katlı evde yangın: Büyük çaplı maddi hasar oluştu Binanın çatı katı alevlere teslim olurken evde bulunanlar komşuları tarafından dışarı çıkartıldı. Deprem sonrası can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde panik anları yaşandı.

Tepe Mahalle Haydar Sokak'ta Salim Satılmış'a ait 3 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.

Binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Evde bulunanlar dışarı çıkarıldı

Bu sırada yangının çıktığı evde bulunanlar, komşuları tarafından yangın esnasında dışarıya çıkartıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler az da olsa diğer binaya sıçradı.

Maddi hasar oluştu

Ekiplerin söndürerek kontrol altına aldığı yangında büyük çaplı hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.